Портер: «Бой с Кроуфордом – крупнейший в моей карьере»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) заявил во время своего подкаста The Porter Way Podcast, вышедшего еще до объявления о бое со звездным соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO), что предстоящая встреча – крупнейшая в его карьере.

Когда я дрался с Китом Турманом, это было большое событие. CBS не принимали участие в боксе с 80-ых, но они решились на огромную сделку. Затем был Дэнни [Гарсия]. У нас обоих были поражения, но WBC выставили на кон вакантный пояс в Нью-Йорке.

Движемся дальше. Я и Эррол Спенс. Это был мой первый PPV-поединок. И теперь вот этот бой… поверьте, он не состоится только в том случае, если одна из сторон просто откажется, но он не будет оставлять пояс».