Портер: «Если бы я не договорился бы с Кроуфордом, то завершил карьеру»

«Шоутайм» назвал причину, заставившую его поверить в организацию поединка

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) назвал в интервью YouTube-каналу FightHype.com причину, заставившую его поверить в организацию поединка с соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO), несмотря на то, что шансов на это отводилось не так уж и много.

По словам «Шоутайма», он мог завершить карьеру в случае неудачи.

«Никто: ни PBC, ни Top Rank, ни Теренс не задумывались об этом поединке всерьез. Кроме меня. После боя с Формеллой я сказал себе, что если не подерусь с Теренсом Кроуфордом, то уже не вернусь в ринг. И это было обещание, о котором я не сказал отцу. Этот бой состоялся только благодаря WBO, санкционировавшим его. И я останусь им благодарен до конца своей жизни».

Шон Портер назвал лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории.