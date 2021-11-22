Портер: «Мой отец наблюдал за всем со стороны и понимал, что Кроуфорд не собирается останавливаться»

Бывший чемпион мира – о поражении в титульном поединке







Портер и Кроуфорд / Фото - usatoday.com Экс-обладатель пояса по версии WBC Шон Портер (31-4-1, 17 KO) высказался о поражении в поединке с чемпионом мира WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO).



Цитирует Портера boxingnews24.com.



«Во время первого нокдауна я не держал руки высоко, но позже потерял самообладание. Мы не должны проявлять эмоции. Не так важно, что у меня внутри, снаружи я должен выглядеть супергероем для своего соперника, для болельщиков и для судей».



«Когда я упал первый раз, то подумал, что я в порядке, поэтому встал без проблем. Мне было не так больно, как в поединке с Эрролом Спесом. Я посмотрел в свой угол и сказал отцу, что со мной все в порядке, но я потерял самообладание».



«Я почувствовал, что должен ответить, но пропустил еще несколько ударов. В результате я снова упал. Вы видели, как я бью кулаком по настилу ринга – в тот момент я был очень зол. Позже отец сказал: «Я знал, что это может произойти в этом поединке». Я не ожидал, что он примет решение остановить бой. Мы впервые оказались в такой ситуации, но мой отец знает, что делает, я об этом я неоднократно говорил. Я не могу спорить с ним».



«Я не из тех бойцов, которые пропускают несколько ударов подряд, как это случилось в бою с Кроуфордом. Мой отец наблюдал за всем со стороны и понимал, что Теренс не собирается останавливаться. Кроуфорд – один из лучших снайперов».



Напомним,

Экс-обладатель пояса по версии WBC(31-4-1, 17 KO) высказался о поражении в поединке с чемпионом мира WBO в полусреднем дивизионе(38-0, 29 KO).Цитирует ПортераНапомним, Портер проиграл техническим нокаутом Кроуфорду . После второго нокдауна в 10-м раунде угол снял Шона с боя.

Владимир Кириченко