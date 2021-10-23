Портер: «Малик Скотт оправдал себя как тренер Уайлдера в третьем бою с Фьюри»
Портер назвал главную причину поражения Уайлдера в третьем бою с Фьюри
Двукратный чемпион мира подчеркивает, что американцу надо поработать с защитой
17:52
Шон Портер / фото - Getty Images
Двукратный чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер (31-3-1, 17 КО) в прямом эфире своего подкаста назвал главную причину поражения своего соотечественника Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в трилогии с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Мы говорили о его правом прямом, о его проблемах с техникой, о его непонимании ринга и работы передней рукой, но вот, что я скажу – у него не было защиты. Он не знал, как уйти от удара.
Покажите ему, как держать свои руки у головы, как отражать ими удары, потому что это позволит ему остаться в игре. Он всегда вытягивал руки для того, чтобы защититься, но вы не провернете это с парнем ростом 205 см».
Напомним, ранее Портер оценил работу тренера Уайлдера Малика Скотта.
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