Портер назвал главную причину поражения Уайлдера в третьем бою с Фьюри

Шон Портер / фото - Getty Images

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер (31-3-1, 17 КО) в прямом эфире своего подкаста назвал главную причину поражения своего соотечественника Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в трилогии с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Покажите ему, как держать свои руки у головы, как отражать ими удары, потому что это позволит ему остаться в игре. Он всегда вытягивал руки для того, чтобы защититься, но вы не провернете это с парнем ростом 205 см».