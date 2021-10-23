Портер: «Малик Скотт оправдал себя как тренер Уайлдера в третьем бою с Фьюри»

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Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) американец Шон Портер (31-3-1, 17 КО) на своем YouTube-подкасте отметил работу Малика Скотта, тренера американского нокаутера и тяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), в третьем бою с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Многие считали, что Деонтей сделал неправильный выбор, когда нанял парня, которого в свое время побил и который никогда не становился чемпионом мира. И он ведь никогда не тренировал до этого. Хотя это вполне нормальная практика для того же американского футбола».