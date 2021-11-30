Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-подкасте заявил, что не стоило брать интервью у Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) сразу после первого поражения в карьере.

Некоторые бойцы не находятся в должном состоянии. И Лопес не вел себя естественно. Однако было понятно, что он не дал бы себе покинуть ринг без заявления. Но все же это было неуместно».