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Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»

«Шоутайм» списывает неуместные выражений американца на эмоции
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-подкасте заявил, что не стоило брать интервью у Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) сразу после первого поражения в карьере.

«Это забавно. Мой отец всегда говорил, что у некоторых бойцов не нужно брать интервью после проигрыша. После поединка с Кроуфордом ESPN попытались поговорить со мной, но я вспомнил об этом и подумал: «Пора ходить».

Некоторые бойцы не находятся в должном состоянии. И Лопес не вел себя естественно. Однако было понятно, что он не дал бы себе покинуть ринг без заявления. Но все же это было неуместно».

Шон Портер уходит из бокса на своих условиях.

Рене Тер Велде
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Шон Портер Теофимо Лопес

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