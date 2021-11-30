Портер: «Лопес ошибочно посчитал, что успеет попасть по Камбососу раньше»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
«Шоутайм» списывает неуместные выражений американца на эмоции
30 ноября 22:25
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-подкасте заявил, что не стоило брать интервью у Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) сразу после первого поражения в карьере.
«Это забавно. Мой отец всегда говорил, что у некоторых бойцов не нужно брать интервью после проигрыша. После поединка с Кроуфордом ESPN попытались поговорить со мной, но я вспомнил об этом и подумал: «Пора ходить».
Некоторые бойцы не находятся в должном состоянии. И Лопес не вел себя естественно. Однако было понятно, что он не дал бы себе покинуть ринг без заявления. Но все же это было неуместно».