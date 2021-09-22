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Портер: «С годами я понял, что поражение – не самая худшая вещь на свете»

«Шоутайм» высказался о своем отношении к поражениям в боксе
Бокс Профессиональный бокс
21:00
Портер: «С годами я понял, что поражение – не самая худшая вещь на свете»
Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) высказался в рамках именного YouTube-подкаста о своем отношении к поражениям в боксе.

«Люди говорили мне после боя с Келлом Бруком, что я не проиграл, но я не верил им. Хотя я понял, что поражение – не самая худшая вещь на свете. Затем я проиграл Киту Турману, однако люди отдали мне должное за тот бой.

С годами я осознал одну вещь. Не столь важно, проигрываешь ты или побеждаешь – если фанатам понравится, они запомнят тебя. Если тебя не нокаутировали, если ты показал, что хотел победить и был конкурентен, то люди, промоутеры и ТВ захотят вновь посмотреть на тебя».

Шон Портер признался что его волнует мнение общественности касательно его шансов в поединке против Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO).

Рене Тер Велде
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