Портер: «Я хочу, чтобы люди считались со мной перед боем с Кроуфордом»

«Шоутайма» волнует мнение общественности касательно его шансов в поединке против звездного соотечественника

Шон Портер / фото - boxingscene.com Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) признался во время своего YouTube-подкаста, что его волнует мнение общественности касательно его шансов в поединке против соотечественника Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO). «Был момент, когда все задавались вопросом, почему это я молчу. Но я очень хотел, чтобы этот бой состоялся, из-за чего не мог позволить вмешаться чему-либо. Но сейчас я уже не переживаю. Я не собираюсь вести себя согласно установленному порядку [для аутсайдера]. И я ожидаю, как люди скажут: «Это будет собачий бой». Скажут, что результат поединка может уйти в любую сторону. Да, я хочу победить, но я и хочу убедиться в том, что со мной считаются». Шон Портер поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Теренсом Кроуфордом.

Рене Тер Велде