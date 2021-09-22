Хирн: «Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить»
Портер спрогнозировал возможный исход противостояния Усик – Джошуа
Экс-чемпион мира сравнил украинца с Фьюри
18:22
Шон Портер / Фото - boxingjunkie.usatoday.comБывший чемпион мира в полусреднем дивизионе, американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) на своем YouTube-канале The Porter Way Podcast прокомментировал грядущий поединок между обладателем титулов в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинского претендента Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Я считаю, что в этом бою Усик просто обязан показать удар. Потому что если он этого не сделает, то его будет ждать долгая ночка. И да, я сказал это, потому что не думаю, что его навыков и движения на ногах будет достаточно. Хотя я могу ошибаться. Он немного меньше, поэтому у него есть возможность удачно входить на ближнюю дистанцию, особенно с учетом его работоспособности. Тайсон Фьюри – единственный парень в супертяжелом весе, кто способен так же активно работать, и я говорю не только об ударах».
Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.
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