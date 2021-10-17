Портер уверен, что станет самым сложным соперником Кроуфорда
Американец Шон Портер (31-3-1, 17 КО) отметил, что он будет самым лучшим бойцом, с которым когда-либо доводилось боксировать Теренсу Кроуфорду (37-0, 28 КО).
«Шоутайм» рассказал о причине такой уверенности в себе ведущему подкаста на ESPN Майку Гринбергу.
«Ну, а как без должного настроя вообще выходить на такой бой? Скажу больше: я посмотрел его бои, очень хорошо изучил его соперников и пришел к выводу, что у меня есть несколько вещей в арсенале, которых не было у всех тех, с кем он боксировал.
Здесь вы видите мощь в ударах, умение работать по корпусу, по верхнему этажу, постоянно двигаться, переводить с корпуса на голову. Разнообразие у меня есть. Я знаю, что у Теренса все тоже это есть, поэтому бой должен получится классным. Уверенность, уровень бокса, подготовка – все это у меня есть, поэтому я обещаю победу. Но каждый должен заходить в ринг именно с таким настроем. Я просто знаю, что так должно быть».
Теренс Кроуфорд считает, что победа над Шоном Портером утвердит его в статусе лучшего бойца списка «pound-for-pound».
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