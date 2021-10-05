Портер: «В движениях Усика я увидел многое от Пакьяо»

Шон Портер / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) прокомментировал победу Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). В эфире своего подкаста на YouTube Портер сказал:

Да, вот так ведут бой украинские бойцы. Очень впечатлен Александром Усиком. У меня еще есть мысль. Люди этого не знают. Я хотел бы назвать больше имен, но просто чтобы подвести итог – я дрался с Дэниелом Джейкобсом, мне кажется, пять раз в период с 14 по 21 моих лет. Я проиграл большинство поединков. Он отличный боец, у нас были войны, но когда лучший дерется с лучшим…

Большинство сейчас списывают Энтони Джошуа, говорят, что он не этот, что он не тот. Этот человек владел четырьмя поясами из пяти, или тремя поясами из четырех. Он – чемпион, но вышел против того, кого мы видели в бою. Я просто думаю, что Энтони Джошуа не был подготовлен. И я думаю, это будет хорошо для реванша. Возвращаясь к тому, что я говорил про Дэниела Джейкобса.

Не надо списывать Джошуа, говоря: «OK, кто следующий? Мы не хотим видеть Тайсона Фьюри в бою с Джошуа. Мы не хотим видеть Деонтея Уайлдера и Джошуа». Это все еще фантастические поединки».