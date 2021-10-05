Уайлдер: «Не удивлен победе Усика над Джошуа»
Уайлдер дал неутешительный для Джошуа прогноз на реванш с Усиком
Американец уверен, что украинец и во втором бою просчитает оппонента
4 октября 22:56
Деонтей Уайлдер / Фото: PBC
Супертяж Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing спрогнозировал результат реванша чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александра Усика
(19-0, 13 KO) с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Усик просто просчитал Джошуа в тот момент. Я думаю, что во втором поединке он просчитает его еще лучше.
Усик сказал, что будет еще быстрее, и я считаю, что его скорость немного увеличится. Но, так или иначе, это бокс. Мы ничего не знаем, пока это не произойдет.
Напомним, что Уайлдер вскоре проведет трилогию с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).