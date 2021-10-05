Уайлдер дал неутешительный для Джошуа прогноз на реванш с Усиком

Деонтей Уайлдер / Фото: PBC

Супертяж Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing спрогнозировал результат реванша чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александра Усика (19-0, 13 KO) с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Усик сказал, что будет еще быстрее, и я считаю, что его скорость немного увеличится. Но, так или иначе, это бокс. Мы ничего не знаем, пока это не произойдет.