Роуч: «Я хотел бы увидеть, как Пакьяо защищает титул, когда станет президентом Филиппин»
«После него все изменилось». Пакьяо рассказал, какой бой считает важнейшим в карьере
Чемпион шести весовых категорий продолжает выступать в профи
20:33
Мэнни Пакьяо / фото - DAZN
Чемпион шести дивизионов, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) накануне своего поединка с Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) ответил на вопрос, какой бой считает важнейшим в своей боксерской карьере. Цитирует «ПакМэна» портал The Sun.
«Недавно я отмечал 20-летнюю годовщину своего дебюта в США, в котором я победил Лехло Ледвабу и завоевал титул IBF во втором легчайшем весе. Это было, без сомнений, особенное событие, потому что тогда я впервые вышел на бой с Фредди.
Поединок, который оказал наибольшее влияние на мою карьеру, был против Оскара Де Ла Хойи. После него все изменилось. Видимо, это и есть мой важнейший бой в карьере».
Напомним, Пакьяо рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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