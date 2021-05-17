Постол: «Ключом Тейлора к победе будет его способность перестраиваться»

Виктор Постол / Фото: ringtv.com

Бывший чемпион мира в суперлегком весе украинец Виктор Постол (31-3, 12 КО) сделал прогноз на поединок британца Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) и американца Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО) за абсолютное чемпионство. Слова украинца приводит портал ringtv.com.



Отметим, что сам украинец проигрывал обоим в очень равных поединках.

Рамирес хорош в давлении, и он небезосновательно рассчитывает на свою силу. Тейлору лучше сосредоточиться не на прессинге Рамиреса, а на его руках. Если Рамирес его поймает, то уже не отпустит. Но, как я и сказал, Тейлор способен на многое. И он также может удивить Рамиреса прессингом и тяжелым ударом».