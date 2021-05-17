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Постол: «Ключом Тейлора к победе будет его способность перестраиваться»
Виктор назвал преимущества Джоша и Хосе Рамиреса
17 мая 16:35
Виктор Постол / Фото: ringtv.com
Бывший чемпион мира в суперлегком весе украинец Виктор Постол (31-3, 12 КО) сделал прогноз на поединок британца Джоша Тейлора (17-0, 13 КО) и американца Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО) за абсолютное чемпионство. Слова украинца приводит портал ringtv.com.
Отметим, что сам украинец проигрывал обоим в очень равных поединках.
«Этот поединок интересен каждому, ведь на кону звание абсолютного чемпиона мира. Не могу дождаться имя победителя. Ключом Тейлора к победе будет его способность перестраиваться, он может драться как на ближней, так и на дальней дистанции. Он может боксировать как левша, а затем как правша. Да, он всегда готов что-то менять.
Рамирес хорош в давлении, и он небезосновательно рассчитывает на свою силу. Тейлору лучше сосредоточиться не на прессинге Рамиреса, а на его руках. Если Рамирес его поймает, то уже не отпустит. Но, как я и сказал, Тейлор способен на многое. И он также может удивить Рамиреса прессингом и тяжелым ударом».
Напомним, поединок Рамиреса и Тейлора состоится 22 мая в Лас-Вегасе.
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