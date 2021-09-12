О’Мэлли: «Холифилд может умереть, Белфорт нахимичен»
Потушил легенду. Видео нокаута в поединке Белфорта и Холифилда
Эвандер в 58 лет плохо держит удар
12 сентября 08:37
Фото: TRILLER
Представляем видео досрочной победы экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе 44-летнего бразильца Витора Белфорта (1-0, 1 КО) над легендарным 58-летним американским супертяжеловесом Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО).
Напомним, Белфорту удалось в первом раунде оформить нокдаун, а затем вынудил рефери остановить бой.
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