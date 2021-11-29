Скандал или месть за то, что боя с Усиком может не быть? Джошуа отписался от Хирна во всех соцсетях
Поветкин: «С Усиком у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер»
Бывший чемпион мира – о лидере хэвивейта
13:49
Александр Поветкин / Фото - iz.ruЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Поветкин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» рассказал о том, мог бы он в свое время встретиться в ринге с действующим обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком, а также высказался об украинце.
«Лично я не знаю, мог ли состояться наш бой. С Александром у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер. Насчет того, чтобы побоксировать – я такого лично не знаю. Я не знаю, почему люди так любят Усика. Наверное, из-за его простоты. Нормальный, хороший парень».
Напомним, что летом этого года Поветкин объявил о завершении карьеры. В своем последнем бою, который состоялся в марте, россиянин в реванше был нокаутирован Диллианом Уайтом.
Ранее Поветкин заявил, что в будущем готов принять участие в выставочном поединке.