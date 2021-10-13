Президент WBC похвалил Уайлдера после поражения Фьюри

Маурисио Сулейман остался под большим впечатлением от выступления американца в поединке с британцем

Фото: boxingscene.com

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман остался под большим впечатлением от выступления американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) в поединке с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), который состоялся в минувшую субботу в Лас-Вегасе.

«Бронзовый бомбардировщик» потерпел досрочное поражение от рук Фьюри в 11-м раунде, однако до этого и сам был близок к тому, чтобы оформить финиш, отправив «Цыганского короля» в два нокдауна.

Сулеймана цитирует издательство boxingscene.com:

«Деонтея Уайлдера нужно похвалить за его сердце, смелость, а также за его стремление отвоевать власть в супертяжелом весе. Несмотря на поражение, Уайлдер завоевал уважение и восхищение всего мира. Ранее стало известно, что он серьезно травмировал руку, что делает его старания еще более драматичными и говорит о его величии».

Уайлдер проиграл Фьюри, но поднял свой статус. У американца еще точно будет топ-бой.