Уайлдер проиграл Фьюри, но поднял свой статус. У американца еще точно будет топ-бой

Называем идеальных соперников

Мнение

Деонтей Уайлдер / Фото - Top Rank

Третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, безусловно, займет свое место в золотой коллекции мирового бокса. Британец и американец выдали эпичное сражение в Лас-Вегасе, которое закончилось нокаутом «Бронзового Бомбардировщика» в 11-м раунде.

Уайлдер пытался устоять на ногах до последнего, и в итоге закончил бой с множеством повреждений. Медицинская комиссия запретила ему проводить бои на протяжении ближайших шести месяцев, чтобы полностью восстановиться, но нет сомнений, что мы еще увидим 35-летнего американца в ринге.

Однако трудно спорить с тем, что этот бой существенно поднял акции Уайлдера, несмотря на итоговое поражение, и у него будут хорошие варианты для следующих боев. Когда Уайлдера спросили, будет ли он драться еще, его тренер Малик Скотт в Instagram был однозначен:

«Черт, да... Он уже говорит о возвращении... Этот чувак настоящий воин», – написал Скотт.

Фото - Top Rank Фото - Top Rank

Безусловно, после возвращения Уайлдеру предстоит провести промежуточный бой против не самого именитого соперника, но уже во второй половине 2022 года он может снова выйти на ринг в рамках очень громкого поединка. Кто же может стать идеальным соперником для американца? Вариантов несколько.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото - Sky Sports

Даже спустя три года не покидает горечь разочарования из-за того, что в 2018 году так и не получилось организовать бой Джошуа и Уайлдера. Тогда это должен был быть бой за звание абсолютного чемпиона мира, но эта схватка интересна и сейчас, даже если на ее кону не будет стоять ни одного пояса.

Если же Джошуа не сможет выиграть реванш у Александра Усика, то бой против Уайлдера вообще станет идеальным вариантом как для американца, так и для британца. Победитель сразу же сможет вернуться в круг претендентов на звание чемпиона мира.

Энди Руис

Энди Руис / Фото - DAZN Энди Руис / Фото - DAZN

Кажется, что этот бой будет организовать еще проще. Руису сейчас явно не хватает большого вызова после поражения в реванше от Джошуа, чтобы вернуться в группу топ-боксеров хэвивейта. У Уайлдера будет больше шансов одержать победу благодаря явном превосходстве в физической мощи, однако мексиканец уже демонстрировал, что способен приспосабливаться под бокс таких соперников.

Кроме того, для Уайлдера бой против Руиса может быть дополнительной возможностью проложить путь ко встрече с Джошуа, если ему удастся выиграть у мексиканца более убедительно, чем это сделал британец.

Диллиан Уайт

Диллиан Уайт / Фото - Sky Sports Диллиан Уайт / Фото - Sky Sports

Уайт станет обязательным претендентом по линии WBC на бой против Фьюри, если победит 30 октября Отто Валлина. Однако нет никаких гарантий, что «Цыганский король» согласится на этот бой.

Джон Фьюри уже призвал своего сына отказаться от боя с Уайтом и нацелиться на Усика, однако ради этого, очевидно, придется отказаться от титула WBC, если только Совет не сделает исключение ради проведения боя за звание абсолютного чемпиона.

Если же бой с Фьюри все-таки сорвется, Уайлдер будет для Уайта идеальным вариантом, учитывая давнюю вражду и постоянные взаимные оскорбления боксеров.

Александр Усик

Александр Усик / Фото - The Guardian Александр Усик / Фото - The Guardian

Конечно, все будет зависеть от результата реванша против Джошуа. Пока что мало кто верит, что британец сможет выиграть во втором бое, но если это произойдет далеко не факт, что в этом противостоянии будет трилогия.

Бой Усика и Уайлдера возможен только в случае поражения украинца в реванше. Тогда нет сомнений, что Джошуа осуществит давнюю мечту поклонников бокса и подерется с Фьюри за звание абсолютного чемпиона, а Усик и Уайлдер разыграют символическое «третье место».

С точки зрения самого зрелища, бой Усика и Уайлдера был бы привлекательным – встреча боксеров с кардинально отличающимися стилями всегда вызывает повышенный интерес.