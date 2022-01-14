Он все никак не уймется! Фьюри после Кличко и Усика набросился с троллингом на Джошуа и похвастался своим алкоголизмом
Призер Олимпиады: «Поединок между Фьюри и Уайтом будет хорошим событием для бокса»
Фрейзер Кларк высказался о поединке своих соотечественников
14 января 18:30
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Бронзовый медалист Токио-2020, британский супертяжеловес Фрейзер Кларк в интервью SecondsOut высказался о поединке своих соотечественников Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2-0, 19 KO).
«Я просто хочу увидеть бой. Они оба – индивидуальности. Что же касается бизнес-стороны, то не мое дело рассуждать об этом. Да, 80/20 звучит нечестно. Хотя так может казаться и из-за того, что пишут в интернете.
Еще раз, мне важно увидеть бой. И я не хочу разбираться в распределении гонораров. Если они достигнут соглашения, это будет хорошо для бокса. Потому что это отличный бой».
Боб Арум, сo-промоутер Тайсона Фьюри, призвал Диллиана Уайта начать переговоры.