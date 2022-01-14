Призер Олимпиады: «Поединок между Фьюри и Уайтом будет хорошим событием для бокса»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Бронзовый медалист Токио-2020, британский супертяжеловес Фрейзер Кларк в интервью SecondsOut высказался о поединке своих соотечественников Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2-0, 19 KO).

Еще раз, мне важно увидеть бой. И я не хочу разбираться в распределении гонораров. Если они достигнут соглашения, это будет хорошо для бокса. Потому что это отличный бой».