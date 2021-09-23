Продан: «В субботу мы с Марку идем на войну»
Продан: «Даже представить себе не мог, что буду боксировать на таком уровне»
Перспективный украинец выступит в андеркарде боя Усик – Джошуа
11:42
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Чемпион IBF International в полусреднем весе украинец Максим Продан (19-0-1, 15 КО) пообщался с корреспондентом Youtube-канала Luckypunchnet о предстоящем выступлении в андеркарде боя Александр Усик – Энтони Джошуа.
DAZN, Matchroom, представлял несколько лет назад, что будешь боксировать на таком уровне?
Даже представить себе не мог. Честно говорю: ребята, мечтайте, мечтайте, фантазируйте – лимитов нет! Все возможно.
О сопернике
Албанец. Хороший парень с характером. Чемпион мира по кикбоксингу. Я не знаю…будем видеть в ринге. Увидим, что у него там в перчатках есть: стреляет его пушка или нет. Вот и все.
Видео полного интервью Продана:
Продан встретится с Флорианом Марку (8-0, 6 КО). Онлайн трансляция этого боя будет доступна на сайте XSPORT.ua.