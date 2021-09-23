Продан: «В Лондоне много украинцев, которые придут болеть»

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Чемпион IBF International в полусреднем весе украинец Максим Продан (19-0-1, 15 КО) рассказал об антураже, который окружает бой обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО):

Мой прогноз? 50 на 50. Если Саня настроит такой ритм и ножки будут работать, то он обыграет Джошуа в одну калитку. Но бокс эта такая штука, что может прилететь. Тогда у Джошуа также есть шанс. Однако и Саня может дать, у него есть нормальный удар. Здесь 50 на 50, но я всегда топлю за Сашу».