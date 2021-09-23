Продан: «В Лондоне много украинцев, которые придут болеть»
Чемпион IBF International в полусреднем весе украинец Максим Продан (19-0-1, 15 КО) рассказал об антураже, который окружает бой обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО):
«Это событие одно на десять лет. За 24 часа раскупили все билеты на 75-тысячную арену. Здесь наших украинцев очень много, которые придут болеть. Событие такого уровня для Украины разы было, на пальцах можно посчитать. Это останется в истории. Этим нужно гордиться.
Мой прогноз? 50 на 50. Если Саня настроит такой ритм и ножки будут работать, то он обыграет Джошуа в одну калитку. Но бокс эта такая штука, что может прилететь. Тогда у Джошуа также есть шанс. Однако и Саня может дать, у него есть нормальный удар. Здесь 50 на 50, но я всегда топлю за Сашу».
Видео полного интервью Продана:
В андеркарде боя Усик – Джошуа подерется с албанцем Флорианом Марку (8-0, 6 КО). Онлайн трансляция этого боя будет доступна на сайте XSPORT.ua.
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