Продан відправив суперника в нокдаун, але зрештою програв технічним нокаутом

Максим Продан в дії / Фото - repubblica.it

Український представник напівсередньої вагової категорії Максим Продан (19-2-1, 15 КО) зазнав другої поразки поспіль.

Після того, як він одноголосним рішенням суддів програв албанцю Флоріану Марку (11-0-1, 7 КО) в андеркарді бою Усик – Джошуа, українець повернувся до рингу в Італії, де я проживає.

Його суперником став 36-річний Луїс Енріке Ромеро (11-5-1, 7 КО). Продан, здавалося, нокаутував опонента у шостому раунді. Однак, як виявилося, це був лише яскравий нокдаун:

Maxim Prodan nails Luis Enrique Romero with a HUGE left hook as we enter round 7. #ScardinaDeCarolis pic.twitter.com/mllcD1oNmM

В сьомій трихвилинці Продан дозволив супернику надто багато і рефері відрахував українцю стоячий нокдаун. Ромеро відразу ж пішов добивати візаві – і впорався з цим:

WHAT A TWIST.



Luis Enrique Romero turns things around and takes the win.#ScardinaDeCarolis pic.twitter.com/SLlKjr3eeo