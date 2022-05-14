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Продан відправив суперника в нокдаун, але зрештою програв технічним нокаутом

Українець поступився у другому поєдинку поспіль
Бокс Профессиональный бокс
07:22
Продан відправив суперника в нокдаун, але зрештою програв технічним нокаутом
Максим Продан в дії / Фото - repubblica.it

Український представник напівсередньої вагової категорії Максим Продан (19-2-1, 15 КО) зазнав другої поразки поспіль.

Після того, як він одноголосним рішенням суддів програв албанцю Флоріану Марку (11-0-1, 7 КО) в андеркарді бою Усик – Джошуа, українець повернувся до рингу в Італії, де я проживає.

Його суперником став 36-річний Луїс Енріке Ромеро (11-5-1, 7 КО). Продан, здавалося, нокаутував опонента у шостому раунді. Однак, як виявилося, це був лише яскравий нокдаун:

В сьомій трихвилинці Продан дозволив супернику надто багато і рефері відрахував українцю стоячий нокдаун. Ромеро відразу ж пішов добивати візаві – і впорався з цим:

Нагадаємо, Денис Беринчик продовжує зі зброєю в руках захищати Україну.

Сергей Лукьяненко
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