Прогноз на бой Джошуа - Усик. Александр будет драться первым номером

Шансы на победу по очкам у обоих боксеров практически равные!

В ночь на 26 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм» состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа и абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и амбассадором ответственной игры Parimatch Ukraine Александром Усиком.

Для украинца это будет всего третий бой в хевивейте и Джошуа превосходит его в росте (198 против 191) и размахе рук (208 против 198), но Усика это не беспокоит. «Так было всю жизнь. Кто-то был меньше, кто-то — больше. Люди, которые говорят об этом, не до конца все понимают», - заявил Александр после открытой тренировки в Лондоне. Сейчас аналитики Parimatch дают Усику 35% на победу. Также эксперты оценивают вероятность победы Джошуа нокаутом выше, чем если таким образом выиграет Александр. А вот шансы на победу по очкам у обоих боксеров практически равные.

Также накануне боя британские СМИ сообщили, какой может быть гонорар у украинца. Речь идет о сумме в 3 млн фунтов, при этом цифра может вырасти до 5 млн фунтов, если будет продано достаточное количество платных трансляций поединка. Гонорар Джошуа составит около 15 млн фунтов.

Одно из главных преимуществ Усика – его темп. Он умеет давить на соперника в течении всего боя, выжидая свой шанс на удар. Тогда как Джошуа нельзя назвать самым выносливым боксером. За счет своих длинных рук он попытается держать Александра на расстоянии и понемногу набирать очки. Таким образом, он будет работать вторым номером, что для многих будет несколько необычно.

Скорее всего, мы увидим противостояние двух разнообразных техник. Сложно сказать, стоит ли ожидать нокаута. Но и без него бой должен получиться очень захватывающим.