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Проиграл два боя, а затем доминировал в супертяжах 10 лет. Неужели Кличко и Джошуа настолько похожи?

Менеджер украинца считает, что даже больше, чем вы думаете
Бокс Профессиональный бокс
10:44
Проиграл два боя, а затем доминировал в супертяжах 10 лет. Неужели Кличко и Джошуа настолько похожи? Интервью
Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото - telegraph.co.uk

В 2003-04 годах Владимир Кличко проиграл дважды в течение четырех поединков. Поражения от Корри Сандерса и Леймона Брюстера были настолько болезненными, что Виталий Кличко даже советовал брату завершить карьеру – ему было неприятно смотреть, как родной человек уступает в ринге.

Но затем произошел переломный момент, который позволил украинцу доминировать в супертяжелом весе едва ли не десятилетие. Это было решение Кличко поехать в Детройт и начать работать под руководством Эмануэля Стюарда. На эти изменения украинца подтолкнул его менеджер – Бернд Бенте.

Он считает, что между Кличко и Энтони Джошуа есть сходство. Сейчас британец надеется, что переезд в США позволит ему перезапустить карьеру после двух поражений в четырех боях.

«Я рекомендовал Эммануэля Стюарда Владимиру, потому что Владимир на самом деле чувствовал себя неважно после поражения от Корри Сандерса. И, если вы помните, то он попробовал поработать с разными тренерами. Когда я позвонил Эмануелю и договорился о его встрече с Владимиром, то… впрочем, вы знаете, к чему это привело.

С поддержкой Эмануэля и с его отличающейся тактикой, с его очень близким отношением Владимир вернулся сильнее чем он был когда-либо ранее. После этого он был непобедимым почти десятилетие. У Джошуа может произойти то же самое.

Сложно не заметить, что между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа есть сходства.

Психология будет играть решающую роль для Джошуа в реванше с Усиком. Я действительно имею в виду, что он парень типа Владимира. Ему нужно чувствовать себя хорошо перед боем, ему нужен психологический подъем, чтобы в его голове не было лишних вопросов. Тогда он может выиграть бой.

Тактика Джошуа не безосновательно поддавалась сомнениям. Но давайте не забывать, особенно вспоминая бой Владимира против Корри Сандерса, что Джошуа далеко не первый боксер, у которого в одну ночь совершенно ничего не получалось. И, конечно же, это не последний подобный пример. Но я даже не сомневаюсь, что он может вернуться сильнее.

Энтони Джошуа тоже нужно хорошо чувствовать себя в ринге. Я знаю, что психология – это едва ли не решающая ведь для Джошуа в реванше. Ему нужно решить этот вопрос. Как и вопрос с тренером».

Бенте уверен, что с правильным подходом и правильной командой Джошуа может не просто вернуться победой, но и войти в пантеон боксеров супертяжелого веса, стать в один ряд с легендами этого дивизиона.

«Думаю, что Джошуа – хороший парень для бокса. Как и вся его команда. Но решение сменить тренера – это то, что нужно сделать. И США правильное место для этого. Я говорю это как человек, который несколько лет назад сам рекомендовал подобное своему боксеру.

Я могу сказать только, что ставлю Роба Маккракена очень высоко. Но если Энтони хочет дополнительного тренера или какого-то советника, то, мне кажется, это решение стоит принять.

Очень важно, чтобы у него было полное доверие к тренеру, чтобы они были сплоченной командой, выбрали правильную стратегию и закончили бой на психологическом пике. Это самое важное в данном случае.

Если он примет правильные решения в своем лагере, то я практически уверен, что он станет следующим представителем группы элитных супертяжей, в которую входили Али, Леннокс, Витяли, Эвандер. Думаю, чтобы вернуться в гонку, ему нужно сделать правильные изменения.

Я верю, что если Джошуа подойдет к реваншу на психологическом пике со своей командой, с определенными изменениями, то он может выиграть. Джошуа умный парень, и его команда тоже. Роб понимает бизнес, знает его бокс. Они знают что нужно поменять, они понимают какие ошибки допустили».

По поводу реванша с Усиком мнения Бенте не новы: в интервью Vegas Insider он призывает Джошуа не пытаться перебоксировать украинца, а драться с ним, продемонстрировать свое физическое превосходство. И работать в стиле Кличко: джеб и готовить удар правой. Вот только захочет ли британец так себя вести в ринге.

«Усик – это тот, с кем ты не хочешь драться, если у тебя нет другого выбора. Он левша, очень гибкий, очень мобильный, хорошо двигается, хорошо двигает головой. Корпусом. У него огромнейший опыт в любителях с более чем 350 боями. То есть, этот парень знает все.

Джошуа должен драться, как большой пес. Ему необходимо делать это. То есть он сильнее бьет, он выше, он весит 108 кг. Он должен быть большим парнем в ринге, давить на Усика. Это сложно делать против столь поворотливого, хорошо контратакующего боксера, но если Джошуа запустит свой джеб и будет выбрасывать больше комбинаций, больше ударов правой, будет больше прессинговать, пойдет на риск, то у него будут хорошие шансы выиграть этот бой.

Он боксировал очень неохотно и в реванше нужно выдать от себя все. Это тот вариант, когда все или ничего. Ему нужно больше рисковать. Но одно я могу сказать точно: если Усик поймает свой ритм, то его будет сложно побить. Это то, чего стоит избегать. Всегда нужно давить на него, прессинговать. И даже тогда это все равно будет сложный бой.

Думаю, Джошуа выиграет этот бой, реванш. Мое нутро подсказывает мне, что Джошуа вернется сильнее и выиграет этот бой. По очкам или поздним нокаутом».

Джошуа и сам уверен, что во втором поединке может выступить намного лучше, чем в первой встрече с Александром Усиком. Несмотря на разговоры о том, что британец может отойти в сторону, нет сомнений в том, что реванш в итоге состоится. Вопрос только в том когда и где.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Владимир Кличко Энтони Джошуа Александр Усик

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