Тим Цзю: «Вижу, как Чарло разбирает Кастаньо, но не побеждает досрочно»
Промоутер Тима Цзю: «Мы вели переговоры с Хердом»
Но планам помешало поражение Джарретта
14:57
Джарретт Херд / Фото: ringtv.com
Промоутер перспективного полусредневеса Тима Цзю (18-0, 14 КО) Джордж Роуз рассказал, что они планировали организовать в сентябре бой с Джарреттом Хердом (24-2, 16 КО). Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.
Организации поединка помешало неожиданное поражение Херда Луису Ариасу.
«Мы остались ни с чем. Этот бой проскользнул сквозь наши пальцы. Мы много общались, и все выглядело перспективно, но это уже в прошлом. Херду еще провести реванш с Ариасом, а нам нужно разработать новый план».
Напомним, 7-го июля Тим Цзю в Австралии проведет поединок с соотечественником Майклом Зерафой.
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