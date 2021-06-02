Зерафа: «У меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим Цзю еще не сталкивался»
Австралийский боксер Майкл Зерафа (28-4, 17 KO) высказался о предстоящем поединке против перспективного соотечественника Тима Цзю (18-0, 14 KO).
«Мы всегда хотим, чтобы наш труд и преданность делу, были замечены на высоком уровне, а также хотим участвовать в самых масштабных битвах. На данном этапе, такой битвой является поединок против Тима Цзю. Я был заграницей и дрался с парнями, которые имели громкое имя, Тим еще этого не сделал и только строит свою карьеру.
У нас есть два лучших боксера нашей страны, которые ставят на кон все. После победы, один из нас улучшит свое положение и его карьера пойдет верх, а другому придется начинать все сначала. Я искренне верю, что в тот вечер поднимут мою руку, потому что у меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим еще не сталкивался.
Я знаю, что это будет сложный бой, потому что Цзю сильный и терпеливый боец. Но, опять же, уверен, что у меня гораздо больше опыта и 7-го июля он это увидит».
Напомним, поединок Цзю и Зерафы запланирован 7-го июля в Австралии. Ранее у Майкла были проблемы со здоровьем, из-за которых бой чуть не сорвался.
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