Зерафа: «У меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим Цзю еще не сталкивался»

Майкл Зерафа / Фото: boxingscene.com

Австралийский боксер Майкл Зерафа (28-4, 17 KO) высказался о предстоящем поединке против перспективного соотечественника Тима Цзю (18-0, 14 KO).



У нас есть два лучших боксера нашей страны, которые ставят на кон все. После победы, один из нас улучшит свое положение и его карьера пойдет верх, а другому придется начинать все сначала. Я искренне верю, что в тот вечер поднимут мою руку, потому что у меня есть в арсенале много оружия, с которым Тим еще не сталкивался.

Я знаю, что это будет сложный бой, потому что Цзю сильный и терпеливый боец. Но, опять же, уверен, что у меня гораздо больше опыта и 7-го июля он это увидит».