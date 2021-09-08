Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»
Промоутер Усика поделился секретом Успеха украинца в бою с Джошуа
Вскоре Александру придется направить все свои умения на Энтони
07:47
Александр Усик / Фото: Инстаграм
Глава промоутерской компании K2 Promoutions Александр Красюк опубликовал в Instagram фото с Александром Усиком (18-0, 13 КО) и поделился секретом успеха украинца в бою с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Идет тяжелая работа».
Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма».