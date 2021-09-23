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Промоутер Усика рассказал, велись ли переговоры о бое против Фьюри

Украинец намерен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
14:45
Промоутер Усика рассказал, велись ли переговоры о бое против Фьюри
Фото: Instagram Красюка

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), рассказал о главной цели своего клиента в хэвивейте. Слова Красюка приводит Sky Sports:

«Усик не мечтает стать абсолютным чемпионом. Он планирует сделать это. Однако никаких переговоров о поединке против Тайсона Фьюри никогда не было».

Первый шаг к званию абсолюта в супертяжелом весе Усик может сделать уже 25 сентября, отобрав у Энтони Джошуа сразу три пояса – WBA, WBO, IBF.

Ранее Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое Усика и Джошуа.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Красюк Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Тайсон Фьюри

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