Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»
Промоутер Усика рассказал, велись ли переговоры о бое против Фьюри
Украинец намерен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
14:45
Фото: Instagram Красюка
Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), рассказал о главной цели своего клиента в хэвивейте. Слова Красюка приводит Sky Sports:
«Усик не мечтает стать абсолютным чемпионом. Он планирует сделать это. Однако никаких переговоров о поединке против Тайсона Фьюри никогда не было».
Первый шаг к званию абсолюта в супертяжелом весе Усик может сделать уже 25 сентября, отобрав у Энтони Джошуа сразу три пояса – WBA, WBO, IBF.
Ранее Тайсон Фьюри высказался о предстоящем бое Усика и Джошуа.