Фьюри: «Хочу, чтобы Джошуа победил Усика, потому что нет смысла в том, если я изобью Александра»

«Цыганский король» будет смотреть бой между своими конкурентами по дивизиону

Фото: Eurosport Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объяснил, почему будет болеть за Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова «Цыганского короля» приводит mirror.co.uk: «Я смотрю все ключевые боксерские поединки, поэтому обязательно буду смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе. Хочу ли я, чтобы Джошуа победил? Определенно. Потому что в том, что я избиваю Усика, нет особого смысла. Я бы предпочел побить Джошуа. Это более серьезный бой и люди хотят видеть его больше. Если Усик победит, то он будет стоять нам несколько фунтов, не так ли? С другой стороны, в прошлом мы потеряли много денег, так что это не имеет значения. Здесь есть чем заняться». Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец андердог у букмекеров, однако сам себя таковым не считает.

Белое полотенце в ринге и мощный нокаут в первом раунде. Как Усик и Джошуа дебютировали в профи.

Сергей Остапенко