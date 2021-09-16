Промоутер Выхриста: «Уверен, что Виктор станет чемпионом мира и даже затмит Усика»

Эрол Чейлан – о предстоящем поединке украинского супертяжеловеса







Виктор Выхрист / Фото - Facebook

«Для Виктора это идеальная возможность презентовать себя перед мировой аудиторией на большой сцене. Я убежден, что зрители полюбят Виктора и его манеру ведения боя. Я уверен, что он станет чемпионом мира и даже затмит Усика».

Промоутер украинского проспекта хэвивейта(7-0, 5 КО)поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного в андеркарде третьего боя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе(30-0-1, 21 КО) и бывшего обладателя титула(42-1-1, 41 КО).Цитирует ЧейланаНа ринге украинец встретится с американцем(5-1-1, 4 КО).Поединок состоится 9 октября в США. Украинец впервые будет боксировать за океаном.Напомним, что в марте этого года Выхрист в первом раунде нокаутировал поляка(11-2, 9 КО).