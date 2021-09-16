Очень солидно. Выхрист выступит в андеркарде поединка Уайлдер – Фьюри
Промоутер Выхриста: «Уверен, что Виктор станет чемпионом мира и даже затмит Усика»
Эрол Чейлан – о предстоящем поединке украинского супертяжеловеса
15:55
Виктор Выхрист / Фото - FacebookПромоутер украинского проспекта хэвивейта Виктора Выхриста (7-0, 5 КО) Эрол Чейлан поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного в андеркарде третьего боя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывшего обладателя титула Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Чейлана skysports.com.
«Для Виктора это идеальная возможность презентовать себя перед мировой аудиторией на большой сцене. Я убежден, что зрители полюбят Виктора и его манеру ведения боя. Я уверен, что он станет чемпионом мира и даже затмит Усика».
На ринге украинец встретится с американцем Майком Маршаллом (5-1-1, 4 КО).
Поединок состоится 9 октября в США. Украинец впервые будет боксировать за океаном.
Напомним, что в марте этого года Выхрист в первом раунде нокаутировал поляка Яцека Пьятека (11-2, 9 КО).