Усик за один бой может завладеть всеми поясами, которые принадлежали Владимиру Кличко
Прыжок с парашютом, 50 кругов в бассейне. Как братья Кличко отметили юбилей мэра Киева
Виталий и Владимир в потрясающей физической форме
21 июля 19:38
Легендарные братья Кличко с сыновьями Виталия / Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
19 июля легендарному супертяжеловесу, а ныне мэру Киева Виталию Кличко исполнилось 50 лет.
Многолетний лидер «королевского» дивизиона брат Виталия Владимир Кличко опубликовал видео в своем Twitter, на котором показал, как он с юбиляром провел праздничный день.
#happy50andmanymoretocome @Vitaliy_Klychko pic.twitter.com/OZOsmgmfYO— Klitschko (@Klitschko) July 20, 2021
Виталию Кличко – 50! В своей карьере он нокаутировал соперника за 20 секунд, мстил за брата и спорил с врачами