Виталию Кличко – 50! В своей карьере он нокаутировал соперника за 20 секунд, мстил за брата и спорил с врачами

Самые знаменательные события в спортивном пути члена Зала боксерской славы

Тема дня

Виталий Кличко / Фото - Bleacher Report

19 июля мэру Киева, члену Зала славы бокса и бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Виталию Кличко исполняется 50 лет. Свою спортивную карьеру он закончил девять лет назад, в возрасте 41-го года победив в Москве Мануэля Чарра.

За свою карьеру Кличко-старший одержал 45 побед на профи-ринге (43 нокаутом), потерпев только два поражения. В день юбилея легендарного супертяжа вспоминаем самые знаменательные события его карьеры.

Самая важная победа

Перед боем против Сэмюэла Питера у Кличко-старшего был почти четырехлетний перерыв. После победы над Дэнни Уилямса его команда готовила бой против Хасима Рахмана, но этот поединок переносился целых четыре раза из-за травм украинца. В итоге, в декабре 2005-го года после очередной неудачной попытки начать тренировочный лагерь Кличко принял решение завершить карьеру.

Весной 2008-го Виталий решил вернуться, но снова получил травму и был прооперирован. Вернувшись, он вызвал на бой тогдашнего чемпиона мира по версии WBC Сэмюэля Питера, и тот принял это предложение.

Поединок длился восемь раундов, в которых Кличко владел тотальным преимуществом, а повреждения лица Питера были настолько серьезными, что на девятый раунд он уже не вышел.

Виталий Кличко завоевал титул WBC, который удерживал до конца своей карьеры.

Самый большой бой

Бой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса вошел в топ-50 поединков в истории бокса по версии TheTopTens, заняв 34-е место. Но любопытно то, что этого поединка могло и не быть. Кличко-старший в последний момент заменил травмировавшегося Кирка Джонсона, и он не упустил шанс всей своей жизни сразится с настоящей легендой хэвивейта.

На тот момент Льюису было уже 38 лет, но он все еще находился в превосходной форме. В начале боя Кличко едва не отправил британца в нокдаун, но тот устоял и в третьем раунде разбил украинцу бровь. С каждым раундом лицо Кличко выглядело все хуже и хуже, поэтому после шестой трехминтки врачи потребовали прекратить поединок. Кличко на тот момент вел в судейских записках и отчаянно умолял разрешить ему продолжить бой, но никого переубедить так и не смог. Это было второе и последнее поражение Кличко на профи-ринге.

Месть за брата

Дважды Виталий Кличко избивал соперников, которые перед этим победили его брата Владимира.

8 декабря 2001 года он встретился с Россом Пьюрити, который за три года до этого в Киеве нанес Владимиру первое поражение на профи-ринге. Месть удалась: в 11-м раунде судья остановил бой из-за рассечения американца.

24 апреля 2004-го года жертвой пал и Корри Сандерс, который одолел Владимира 8 марта 2003-го. Поединок тоже закончился досрочно – в восьмом раунде Виталию присудили победу техническим нокаутом.

Самый быстрый нокаут

На заре своей профессиональной карьеры Кличко-старший буквально уничтожал своих соперников. Самый быстрый его нокаут случился 25 января 1997-го года в поединке против Майка Экли. Пухловатый американец продержался всего 20 секунд, после чего оказался на канвасе после первого же пропущенного удара.