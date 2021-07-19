Виталий Кличко: «Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе»
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Украинец долго не мог прийти в чувство
15:05
Виталий Кличко / Фото: Коммерсантъ
Празднующий 19 июля свое 50-летие украинский супертяжеловес Виталий Кличко известен в мире бокса как человек, не бывавший за время своей карьеры в нокдаунах и нокаутах. По крайней мере, на видеокамеру это не попадало.
Единственный раз, когда украинец падал в нокаут на видеокамеру, произошел еще в середине 90-х, когда он проиграл сопернику после удара ногой в голову.