Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом

Украинец долго не мог прийти в чувство





Виталий Кличко / Фото: Коммерсантъ

Празднующий 19 июля свое 50-летие украинский супертяжеловес Виталий Кличко известен в мире бокса как человек, не бывавший за время своей карьеры в нокдаунах и нокаутах. По крайней мере, на видеокамеру это не попадало.



Единственный раз, когда украинец падал в нокаут на видеокамеру, произошел еще в середине 90-х, когда он проиграл сопернику после удара ногой в голову.





Видео всех нокаутов в карьере Виталия Кличко.

