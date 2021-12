Рамирес забил экс-соперника Гвоздика в десятом раунде, добыв 43-ю победу в карьере

Хильберто Рамирес и Юниэски Гонсалес / фото - Getty Images

19 декабря в Сан-Антонио (США) состоялся бой непобежденного экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса (43-0, 28 KO) и крепкого кубинца Юниэски Гонсалеса (21-4, 17 KO).

Поединок завершился в пользу Рамиреса, который победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Стоит отметить, что это первое поражение Госалеса после поединка с Александром Гвоздиком в 2017-м году, которому, к слову, он также проиграл техническим нокаутом.

Zurdo Ramirez took down Yunieski Gonzalez in a thrilling fight #ZurdoGonzalez | @autozone pic.twitter.com/3L8IXo2f1U