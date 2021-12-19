Рамирес забил экс-соперника Гвоздика в десятом раунде, добыв 43-ю победу в карьере

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 29
Сейчас 0
Сегодня 30
Завтра 16
Футбол (10 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Перенесен
17:00 Вест Хэм - Норвич -:- Перенесен
19:30 Лидс - Арсенал 1:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Окончен
16:30 Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Дортмунд 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Рома 1:4 Окончен
19:00 Болонья - Ювентус 0:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Барселона - Эльче 3:2 Окончен
22:00 Севилья - Атлетико 2:1 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Мариуполь - Донбасс 2:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вегас Голден Найтс 2:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 4:1 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Вашингтон Кэпиталз 2:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Аризона Койотис 5:6 Окончен
21:00 Миннесота Уайлд - Флорида Пантерс -:- Перенесен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит 105:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 115:133 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 107:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс 116:112 Окончен
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс 126:128 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 105:124 Окончен
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92 Окончен
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс 107:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Кривбасс 82:73 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев 81:71 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 15) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Эвертон - Лестер : Перенесен
16:00 Ньюкасл - Манчестер Сити -:- Запланирован
16:00 Вулверхэмптон - Челси -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Фрайбург - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Эмполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Кадис -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Лос-Анджелес Кингс 5:1 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Оттава Сенаторс 4:3 Окончен
02:00 Ванкувер Кэнакс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
03:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
22:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Химик - Днепр -:- Запланирован
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Прометей - Киев-Баскет -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит -:- Запланирован
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Рамирес забил экс-соперника Гвоздика в десятом раунде, добыв 43-ю победу в карьере

Рефери остановил бой
Бокс Прогнозы
07:48
Рамирес забил экс-соперника Гвоздика в десятом раунде, добыв 43-ю победу в карьере
Хильберто Рамирес и Юниэски Гонсалес / фото - Getty Images

19 декабря в Сан-Антонио (США) состоялся бой непобежденного экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса (43-0, 28 KO) и крепкого кубинца Юниэски Гонсалеса (21-4, 17 KO).

Поединок завершился в пользу Рамиреса, который победил техническим нокаутом в 10-м раунде. Стоит отметить, что это первое поражение Госалеса после поединка с Александром Гвоздиком в 2017-м году, которому, к слову, он также проиграл техническим нокаутом.

Напомним, в рамках другого вечера бокса Паркер одержал победу над Чисорой единогласным решением судей.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хильберто Рамирес Юниэски Гонсалес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хильберто Рамирес победил Юниэски Гонсалес. Как это было
Хильберто Рамирес победил Юниэски Гонсалес. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
06:58
Хильберто Рамирес: «Нужно победить Гонсалеса – и получу титульный бой с Биволом»
Хильберто Рамирес: «Нужно победить Гонсалеса – и получу титульный бой с Биволом»
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 14:00
Юниески Гонсалес: «Если выиграю у Рамиреса, то могу получить чемпионский бой с Биволом»
Юниески Гонсалес: «Если выиграю у Рамиреса, то могу получить чемпионский бой с Биволом»
Бокс Профессиональный бокс
01 декабря 07:47
Рамирес: «В полутяжелом весе чувствую себя сильнее»
Рамирес: «В полутяжелом весе чувствую себя сильнее»
Бокс Профессиональный бокс
01 декабря 07:33

Новости: Бокс

«Я вернусь этим летом, с*чки». Первые слова Чисоры после поражения Паркеру
«Я вернусь этим летом, с*чки». Первые слова Чисоры после поражения Паркеру
Профессиональный бокс
08:56
Хирн: «Большая победа для Паркера, которая вернула его на мировую арену»
Хирн: «Большая победа для Паркера, которая вернула его на мировую арену»
Профессиональный бокс
08:25
Джейк Пол с одного удара потушил свет Тайрону Вудли в реванше
Джейк Пол с одного удара потушил свет Тайрону Вудли в реванше
Профессиональный бокс
08:00
Рамирес забил экс-соперника Гвоздика в десятом раунде, добыв 43-ю победу в карьере
Рамирес забил экс-соперника Гвоздика в десятом раунде, добыв 43-ю победу в карьере
Прогнозы
07:48
Паркер: «Чисора оказался стойким парнем и никогда не останавливался»
Паркер: «Чисора оказался стойким парнем и никогда не останавливался»
Профессиональный бокс
07:40
Джейк Пол победил Тайрона Вудли. Как это было
Джейк Пол победил Тайрона Вудли. Как это было
Профессиональный бокс
07:30
Паркер одержал победу над Чисорой единогласным решением судей
Паркер одержал победу над Чисорой единогласным решением судей
Профессиональный бокс
07:25
Хильберто Рамирес победил Юниэски Гонсалес. Как это было
Хильберто Рамирес победил Юниэски Гонсалес. Как это было
Профессиональный бокс
06:58
Джозеф Паркер победил Дерека Чисору. Как это было
Джозеф Паркер победил Дерека Чисору. Как это было
Профессиональный бокс
01:28
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
138
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости