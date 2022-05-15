Рамирес: «Я бы хотел увидеть поединок Мунгии против Головкина»
Рамірес знищив німця Бьоселя та став претендентом на титул Бівола
Гільберто не відчув взагалі ніякого опору
08:52
Гільберто Рамірес / Фото: DAZN
В Онтаріо, Каліфорнія, США, мексиканський екс-чемпіон світу Гільберто Рамірес (44-0, 30 КО) достроково виграв у німця Домініка Бьоселя (32-3, 12 КО).
Конкурентного поєдинку не вийшло і це стало зрозуміло вже з першого раунду. Рамірес робив з Бьоселем все що хотів, і тому для німця поєдинок більше був схожий на школу виживання.
Протистояння було одностороннім до тих пір поки у 4-му раунді Бьосель не впав, після чого рефері відразу зупинив поєдинок.Перемога дозволила Раміресу стати обов'язковим претендентом на бій з суперчемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом.
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