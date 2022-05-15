Рамірес знищив німця Бьоселя та став претендентом на титул Бівола

Гільберто не відчув взагалі ніякого опору

Гільберто Рамірес / Фото: DAZN

В Онтаріо, Каліфорнія, США, мексиканський екс-чемпіон світу Гільберто Рамірес (44-0, 30 КО) достроково виграв у німця Домініка Бьоселя (32-3, 12 КО).

Конкурентного поєдинку не вийшло і це стало зрозуміло вже з першого раунду. Рамірес робив з Бьоселем все що хотів, і тому для німця поєдинок більше був схожий на школу виживання.

Протистояння було одностороннім до тих пір поки у 4-му раунді Бьосель не впав, після чого рефері відразу зупинив поєдинок.