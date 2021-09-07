Рассел: «Дэвис не останется в первом полусреднем весе»
Рассел: «Хотел бы выйти в ринг с Дэвисом, но он выбирает самый простой вариант»
Чемпион полулегкого веса не прочь сразится с звездным боксером
20:42
Джервонта Дэвис /Фото: boxingscene.com
Чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел (31-1, 18 KO) хочет разделить ринг с Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO):
Без сомнений, я хочу подраться с «Танком» Дэвисом. Хотя Лео Санта Крус избегал меня дольше всех. Он дрался в моей весовой, и мы могли встретиться, но он дрался не пойми с кем.
Бой против Джервонты получился бы тактическим. Да, это был бы поставленный план, основанный на ответном огне. У их команды избирательный подход. Они выбирают самый простой вариант.
Хотя против Барриоса они умудрились пролететь по очкам. Флойду даже пришлось залезть в его угол и сказать, что он проигрывает на карточках и теперь должен вынести этого парня, чтобы победить.
Рассел уверен, что Дэвис не останется в полулегком дивизионе.
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