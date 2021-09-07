Рассел: «Хотел бы выйти в ринг с Дэвисом, но он выбирает самый простой вариант»

Джервонта Дэвис /Фото: boxingscene.com

Чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел (31-1, 18 KO) хочет разделить ринг с Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO):



Бой против Джервонты получился бы тактическим. Да, это был бы поставленный план, основанный на ответном огне. У их команды избирательный подход. Они выбирают самый простой вариант.

Хотя против Барриоса они умудрились пролететь по очкам. Флойду даже пришлось залезть в его угол и сказать, что он проигрывает на карточках и теперь должен вынести этого парня, чтобы победить.