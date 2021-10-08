Джозеф Диас: «Райан Гарсия узнает, что такое драться с бойцовским псом»
Райан Гарсия: «Бой с Диасом поможет закрыть все вопросы по поводу того, что я испугался драться с Фортуной»
Американский проспект – о титульном поединке в легком дивизионе
8 октября 11:59
Райан Гарсия / Фото - boxinginsiderНепобежденный американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) высказался по поводу грядущего боя с временным чемпионом WBC Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).
Цитирует Гарсию ESPN.
«Сразу же после того, как он заменил меня (Гарсия снялся с боя из-за проблем с психическим здоровьем – прим.) и побил Фортуну, я сразу же заявил о желании встретиться с ним и побить его. Уверен, так я раз и навсегда закрою вопрос по поводу дурацких слухов о том, что я испугался драться с Фортуной. Рад вернуться. Мне сильно не хватало бокса. Скучал за рингом и спаррингами».
Напомним, у Гарсии был запланирован на 9 июля бой с Хавьером Фортуной, но снялся с боя из-за проблем с психологическим здоровьем.
Поединок Гарсия – Диас состоится 27 ноября в Лос-Анджелесе (США).
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