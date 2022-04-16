Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»
Американец бросил вызов мексиканцу
15:00
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com
Проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) бросил вызов Исааку Крусу (22-2-1, 15 КО).
«Исаак Крус, давай займемся делом. У всех остальных бойцов уже назначен бой. Если ты выиграешь в субботу у Гамбоа, я тебе говорю, что мы встретимся!
Начало июля? Или даже в конце июня? Давай займемся делом!»
Issac cruz let’s get it on l!! Everyone else has a fight If you win tmmr against Gamboa I say we get that one on next!! EARLY JULY?? Or even End of June LETS HAVE IT!!— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 15, 2022
Райан Гарсия победил Эммануэля Тагое (32-2, 15 KO) единогласным решением судей.
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