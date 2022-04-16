Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 3
Сегодня 10
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ренн - Монако 2:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Специя - Интер 1:3 Окончен
22:00 Милан - Дженоа 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Окончен
Хоккей (2 события из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 5:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Дэвилз 3:1 Окончен
Футбол (3 события из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич 1:0 1-й тайм
17:00 Саутгемптон - Арсенал 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 5:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 42) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Норвич 1:0 1-й тайм
17:00 Эвертон - Кристал Пэлас : Перенесен
17:00 Саутгемптон - Арсенал 0:0 1-й тайм
19:30 Астон Вилла - Ливерпуль : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Ланс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 5:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Ювентус - Болонья -:- Запланирован
21:45 Лацио - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Осасуна -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лидс - Челси : Перенесен
16:15 Вест Хэм - Бернли -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:05 Лион - Бордо -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Бавария -:- Запланирован
20:30 Байер - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Севилья - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:00
live
Информационный марафон
16:35
Волейбол. Евро 2021. Мужчины. Греция - Португалия

Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»

Американец бросил вызов мексиканцу
Бокс Профессиональный бокс
15:00
Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»
Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) бросил вызов Исааку Крусу (22-2-1, 15 КО).

«Исаак Крус, давай займемся делом. У всех остальных бойцов уже назначен бой. Если ты выиграешь в субботу у Гамбоа, я тебе говорю, что мы встретимся!

Начало июля? Или даже в конце июня? Давай займемся делом!»

Райан Гарсия победил Эммануэля Тагое (32-2, 15 KO) единогласным решением судей.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Райан Гарсия Исаак Крус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Райан Гарсия: «Тагое ничего не отдавал мне просто так, мне пришлось измотать его»
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 11:50
Райан Гарсия победил Тагое единогласным решением судей
Райан Гарсия победил Тагое единогласным решением судей
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 10:20
Райан Гарсия: «Если я отшлифую джеб, то выйду на совершенно иной уровень»
Райан Гарсия: «Если я отшлифую джеб, то выйду на совершенно иной уровень»
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:00
Райан Гарсия: «Если Тагое попытается сопротивляться, то нас ожидает короткий, но хороший бой»
Райан Гарсия: «Если Тагое попытается сопротивляться, то нас ожидает короткий, но хороший бой»
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 12:00
Райан Гарсия: «На месте Лопеса я бы не общался сейчас со СМИ»
Райан Гарсия: «На месте Лопеса я бы не общался сейчас со СМИ»
Бокс Профессиональный бокс
30 марта 11:00
Райан Гарсия: «Я буду сохранять спокойствие как хирург, а в нужный момент нокаутирую Тагое»
Райан Гарсия: «Я буду сохранять спокойствие как хирург, а в нужный момент нокаутирую Тагое»
Бокс Профессиональный бокс
30 марта 09:00

Новости: Бокс

Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»
Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»
Профессиональный бокс
15:00
Белью – о реванше Усика с Джошуа: «Давайте посмотрим, в каком состоянии находится Александр»
Белью – о реванше Усика с Джошуа: «Давайте посмотрим, в каком состоянии находится Александр»
Профессиональный бокс
12:00
Руис отказался от боя со Спонгом в пользу Ортиса
Руис отказался от боя со Спонгом в пользу Ортиса
Профессиональный бокс
10:00
Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует
Фьюри перестал говорить о том, что бой с Усиком его не интересует
Профессиональный бокс
15 апреля 22:45
Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»
Катмен Усика: «Александру будет тяжело быть таким забавным пока в Украине идет война»
Профессиональный бокс
15 апреля 22:05
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Новый скандал в украинском боксе? Редкач поднял на смех Усика
Новый скандал в украинском боксе? Редкач поднял на смех Усика
Профессиональный бокс
15 апреля 20:07
«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен
«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен
Профессиональный бокс
14 апреля 22:55
Российский промоутер считает, что Усик зря согласился на реванш с Джошуа во время войны в Украине
Российский промоутер считает, что Усик зря согласился на реванш с Джошуа во время войны в Украине
Профессиональный бокс
14 апреля 21:50
Все новости

Популярные новости

Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Бокс Профессиональный бокс
10 апреля 20:10
4
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Пропутинец Поветкин звонил Усику и рассказывал, какие проблемы у Украины
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 19:40
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
Бокс Профессиональный бокс
09 апреля 10:10
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
«Вот вам и позиция!» Усик продолжает работу над украинизацией своего облика
Бокс Профессиональный бокс
11 апреля 18:58
3
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
2
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
«Эти суки подписали ракету. Ад уже давно вас ждет!» Харлан после взрыва в Краматорске
Фехтование
09 апреля 10:04
3
Все новости