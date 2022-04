Райан Гарсия: «Исаак Крус, давай займемся делом»

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Проспект легкого веса Райан Гарсия (22-0, 18 KO) бросил вызов Исааку Крусу (22-2-1, 15 КО).

Issac cruz let’s get it on l!! Everyone else has a fight If you win tmmr against Gamboa I say we get that one on next!! EARLY JULY?? Or even End of June LETS HAVE IT!!