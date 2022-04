Райан Гарсия победил Тагое единогласным решением судей

Фото: Getty Images

В американском Сан-Антонио завершился бой между американским проспектом легкого веса Райаном Гарсией (22-0, 18 KO) и ганцем Эммануэлем Тагое (32-2, 15 KO).

С самого начала поединка Гарсия занял центр ринга и агрессивно пошел на Тагоэ. Благодаря такой тактике американец «уронил» ганца уже во втором раунде. В третьем отрезке Райан начал пробивать оппонента по корпусу. Эммануэль же напомнил о себе лишь в шестой трехминутке. В десятом раунде Тагоэ был на грани досрочного поражения, но выжил. Гарсия сильно хотел победить нокаутом, но не сумел.

Ryan Garcia lands a HUGE shot, but Tagoe refuses to go down #GarciaTagoe pic.twitter.com/3VeAHJJn9r