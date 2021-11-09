Райан Гарсия назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг
Райан Гарсия: «У меня был сложный год»
Американец отреагировал на критику Канело
07:45
Фото: boxingscene.com
Перспективный легковес из США Райан Гарсия (21-0, 18 KO) отреагировал на критику своего одноклубника Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), который недоволен американцем из-за отсутствия усердия на тренировках.
Гарсию цитирует издательство boxingscene.com:
«С моей мотивацией все хорошо. Я голоден. И у меня был сложный год. Я понимаю, что его натолкнуло так сказать. Между нами только любовь. Я не принимаю это на свой счет. Я лишь знаю, что у меня был трудный год. Я полностью восстановился в ментальном плане. И когда я оправлюсь после операции, то открою охоту за всеми, кто ставил под сомнение мою дисциплину. Я отправляюсь прямиком за ними. И наглухо вырублю каждого из них. Я уже иду. Уничтожу их. Точка».
Райан Гарсия назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг.
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