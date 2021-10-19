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Райан Гарсия назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг

Легковес только перенес операцию на руке
Бокс Профессиональный бокс
17:53
Райан Гарсия назвал ориентировочные сроки возвращения на ринг
Райан Гарсия / фото - Getty Images

Экс-временный чемпион WBC Райан Гарсия (21-0, 18 KO) перенес операцию на правой руке. В ходе спаррингов американец травмировался (перелом запястья), вследствие чего его бой с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO) пришлось отменить.

В своем Instagram Гарсия написал, что операция прошла успешно, а также сказал, когда фанатам ждать его возвращения в ринг.

«Все прошло с огромным успехом. Теперь у меня опасность в обеих руках, остерегайтесь! Я очень рад. Обещаю, в начале 2022 года я вернусь в своей лучшей версии. В этом году не повезло, но это не помешает мне осуществить свои мечты. Это просто плохая глава, но не конец книги».

Напомним, что Диас сразу же нашел бой покрупнее – Джозеф должен в начале декабря разделить ринг с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO).

Михаил Рыбак
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