Райана Гарсию успешно прооперировали

Райан Гарсия / Фото: Twitter

Экс-временный чемпион WBC Райан Гарсия (21-0, 18 KO) перенес операцию на правой руке. В ходе спаррингов американец травмировался (перелом запястья), вследствие чего его бой с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO) пришлось отменить.



Surgery was a success thank you for the support, I’m very happy pic.twitter.com/xFb3WUSOm8