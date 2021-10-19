Диас: «Я нанесу Хэйни первое поражение»
Райана Гарсию успешно прооперировали
Из-за травмы легковес вновь не вышел в ринг
11:39
Райан Гарсия / Фото: Twitter
Экс-временный чемпион WBC Райан Гарсия (21-0, 18 KO) перенес операцию на правой руке. В ходе спаррингов американец травмировался (перелом запястья), вследствие чего его бой с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO) пришлось отменить.
Операция прошла успешно. Спасибо за поддержку, я очень счастлив.
Surgery was a success thank you for the support, I’m very happy pic.twitter.com/xFb3WUSOm8— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 19, 2021
Напомним, что Диас сразу же нашел бой покрупнее – Джозеф должен в начале декабря разделить ринг с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO).
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