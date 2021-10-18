Хэйни: «Мы устроим бой с Лопесом после моего поединка с Диасом»
Диас: «Я нанесу Хэйни первое поражение»
Легковес уверен в своей победе над чемпионом WBC
22:39
Джозеф Диас / Фото: boxingscene.com
Легковес Джозеф Диас
(32-1-1, 15 KO) согласен провести поединок с чемпионом WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO) в начале декабря.
Слова Диаса приводит boxingscene.com:
Я подерусь с Хэйни в декабре, я обещаю. У Хэйни еще не было настоящего вызова и я запишу ему первое поражение в рекорд Девина.
Я всегда хочу большие бои. Я продолжу соревноваться с лучшими, пока не завершится моя карьера.
Напомним, что Хэйни уже запланировал после победы на Диасом бой с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).