Разучился считать? WBA временно отстранила судью поединка Гонсалес – Эстрада

Гонсалес – Эстрада / Фото: https://twitter.com/DAZNBoxing

Хуан Франциско Эстрада (42-3, 28 KO) победил в поединке первого легчайшего веса Романа Гонсалеса (50-3, 41 KO).

У одного из судей боя счет слишком отличался от остальных. 117-111 Карлоса Сакре WBA решила проверить, отстранив судью на время разбирательств, сообщается в официальном Twitter организации.

#EstradaChocolatito2 We will temporarily suspend Carlos Sucre, while the Officials Committee evaluates his performance in the Chocolatito-Estrada 2 fight. We will give the judge the opportunity to speak about what happened