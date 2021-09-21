Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Иван отметил, что Кличко и Поветкин в боях с Энтони были на закате карьеры
11:36
Иван Редка / Фото: Инстаграм
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram сделал прогноз на бой чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Саша его вынесет за 3-7 раундов, это будет его ночь!!! Джошуа уже побил 2-х Олимпийских чемпионов , Саша молодой у него не было столько боев как у этих ребят они были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Не забудьте купить побольше попкорна домой! Это будет Яркая эмоциональная ночь».
Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.
Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа и Александра Усика.