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Редкач – о брутальном нокауте в бою Пол – Вудли: «Это была классная актерская игра»
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17:22
Фото: Facebook Редкача
Украинский полусредневес Иван Редкач в Twitter поделился мнением о бое бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли против Джейка Пола (5-0, 4 КО):
«Наслаждайся своей победой, Джейк Пол. Можешь делать это до тех пор, пока не встретишься с настоящим боксером. Называешь себя боксером – дерись с боксерами.
Не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защитить себя. Случайный удар? Нет, Тайрон не только обладатель чемпионских титулов, но еще и актер. Это была классная актерская игра».
I can’t believe that 5x UFC champion wasn’t able to defense himself. Luck punch…nope but besides the champion’s titles Tyron is also an actor! It was good acting performance though. pic.twitter.com/uY5VGVgfux— Ivan Redkach (@ivan_redkach) December 19, 2021
Накануне Джейк Пол намекнул на бой против самого кассового боксера современности Сауля Альвареса.