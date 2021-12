Редкач – о брутальном нокауте в бою Пол – Вудли: «Это была классная актерская игра»

Фото: Facebook Редкача

Украинский полусредневес Иван Редкач в Twitter поделился мнением о бое бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли против Джейка Пола (5-0, 4 КО):

I can’t believe that 5x UFC champion wasn’t able to defense himself. Luck punch…nope but besides the champion’s titles Tyron is also an actor! It was good acting performance though. pic.twitter.com/uY5VGVgfux