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Редкач рассказал, сколько заработал за первый профи-бой в США

Зрителей на поединке почти не было
Бокс Профессиональный бокс
22:28
Редкач рассказал, сколько заработал за первый профи-бой в США
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в своем Instagram поделился информацией, каков у него был гонорар за первый профессиональный бой в США:

Начало карьеры. Пустой зал. За бой получил 1500 долларов.

Напомним, что Редкач поддержал супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) накануне боя за четыре пояса в хэвивейте.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.

Олег Шумейко-младший
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Иван Редкач

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