Редкач показал свои новые именные перчатки
Редкач рассказал, сколько заработал за первый профи-бой в США
Зрителей на поединке почти не было
22:28
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в своем Instagram поделился информацией, каков у него был гонорар за первый профессиональный бой в США:
Начало карьеры. Пустой зал. За бой получил 1500 долларов.
Напомним, что Редкач поддержал супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO) накануне боя за четыре пояса в хэвивейте.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.