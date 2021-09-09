«С Богом, Украина с тобой!» Редкач поддержал Усика накануне боя с Джошуа

Иван Редкач / Фото: Thriller

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) выразил в своем Instagram поддержку Александру Усику (18-0, 13 KO) перед поединком с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Давайте ему пожелаем удачи. Я очень хочу, чтобы он победил в этом бою, по многим причинам. Саша вперед. С Богом

Украина с тобой! Также я буду переживать за бои Федора Лапина (Даниэль Лапин – XSPORT).