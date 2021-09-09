Фьюри считает, что Усик в сравнении с ним – «мешок»
«С Богом, Украина с тобой!» Редкач поддержал Усика накануне боя с Джошуа
Но эпатажный боксер не смог обойтись без подкола в адрес проспекта USYK-17 Promotions
08:04
Иван Редкач / Фото: Thriller
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) выразил в своем Instagram поддержку Александру Усику (18-0, 13 KO) перед поединком с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
У Саши Усика очень важный бои в карьере 25 сентября, к которому он шел всю свою жизнь.
Давайте ему пожелаем удачи. Я очень хочу, чтобы он победил в этом бою, по многим причинам. Саша вперед. С Богом
Украина с тобой! Также я буду переживать за бои Федора Лапина (Даниэль Лапин – XSPORT).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.