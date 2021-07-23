Редкач: «$10 млн Ломаченко за реванш с Лопесом? Боб Арум Таких денег не дает»
Редкач: «Ставлю на нокаут от Лопеса в реванше с Ломаченко»
Украинец продолжает топить за Теофимо
22 июля 09:44
Иван Редкач / Фото: instagram
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram заявил, что абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) нокаутирует в реванше Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Если этот бой будет, то ставлю на КО Лопес».
Напомним, ранее стало известно, что бой Лопеса и Джорджа Камбососа может не состояться. В этом случае американец подерется с Ломаченко.