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Редкач: «Ставлю на нокаут от Лопеса в реванше с Ломаченко»

Украинец продолжает топить за Теофимо

Бокс Профессиональный бокс
22 июля 09:44
Редкач: «Ставлю на нокаут от Лопеса в реванше с Ломаченко»
Иван Редкач / Фото: instagram

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram заявил, что абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) нокаутирует в реванше Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Если этот бой будет, то ставлю на КО Лопес».

Напомним, ранее стало известно, что бой Лопеса и Джорджа Камбососа может не состояться. В этом случае американец подерется с Ломаченко.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 10)

Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко Иван Редкач

Комментарии 16

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23 июля 2021г. 14:20
Кто говорил бы сам в последнем бою шоу устроил!
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23 июля 2021г. 12:02
Редкач  - петух
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23 июля 2021г. 11:20
Да какого хрена везде этого чепуху редкачового будут в сми писать? Чучело не имеет ни какого авторитета в боксе и сам по себе ни кто, даже не понятно от куда он вылез, как боксёр он вообще ни какой, за то даёт какие то прогнозы о тех кто с ним даже срать не сядет на одном поле, так как он 0!!!
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23 июля 2021г. 09:16
Шлюха что ты несеш.Иди в АТО страну защищать иначе скоро землю разберут и тебе не достанется.Твои вонючие амеры все за копейки сгребут а тебя с Америки кышнут .А на Украине не примут потому что ты не хочешь здесь находиться и будеш крепким и здоровым бомжом.
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22 июля 2021г. 23:34
Неудачник ты с головой дружишь, или, тебе уже мозги выбили, что ты морозишь. Вася если будет реванш, сделает с лопесом  то, что сделал с накатани.
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22 июля 2021г. 18:57
Украинец для него слишком почётно
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22 июля 2021г. 17:43
Редкачь ты конченый.
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22 июля 2021г. 14:44
Я не стану называть Ивана последними словами, люди у нас не глупые - каждый сам для себя уже решил кем является для них этот человек, от себя лишь могу добавить что он себя ведёт хуже чем паршивая трыперная сплетница...
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22 июля 2021г. 14:06
Дружэ ты внатуре проверься у мозгоправа , Нельзя такую пургу гнать ? А если ты не гонишь то ты в боксе ноль. У  Лопеса лоховское счастье , а Вася мастер. Надеюсь ты эту пословицу знаешь целиком.!!!
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22 июля 2021г. 13:52
Axaxaxa говначь снова тухляк пиздит
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