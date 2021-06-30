Обиды забыты? Редкач с ретро-фото поздравил Ломаченко после уверенной победы над Накатани
Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»
Иван рассказал об отношениях с Василием
19:58
Иван Редкач и Теофимо Лопес / фото - TSN
Боксер-полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поделился деталями своих отношений с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец признался, что, в случае реванша «Хай-тека» против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), он будет на стороне американца.
«Мы ненавидим друг друга. Шучу. В никаких (отношениях - прим.). Я был его фанатом. Со спортивной стороны я его уважаю, как боксера. Пожалуй и все. Хорошего больше не добавлю, а плохо говорить не хочу.
Я часто шучу, критикуя его и поддерживая. Он и его фанаты шуток не понимают.
Но если вдруг будет реванш Ломаченко – Лопес, то я только за Теофимо».
Ранее Редкач назвал условия на бой против Дениса Беринчика (15-0, 9 КО).