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Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»

Иван рассказал об отношениях с Василием
Бокс Профессиональный бокс
19:58
Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»
Иван Редкач и Теофимо Лопес / фото - TSN

Боксер-полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поделился деталями своих отношений с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец признался, что, в случае реванша «Хай-тека» против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), он будет на стороне американца.

«Мы ненавидим друг друга. Шучу. В никаких (отношениях - прим.). Я был его фанатом. Со спортивной стороны я его уважаю, как боксера. Пожалуй и все. Хорошего больше не добавлю, а плохо говорить не хочу.

Я часто шучу, критикуя его и поддерживая. Он и его фанаты шуток не понимают.

Но если вдруг будет реванш Ломаченко – Лопес, то я только за Теофимо».

Ранее Редкач назвал условия на бой против Дениса Беринчика (15-0, 9 КО).

Антон Кривенко
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(Голосов: 1)

Теги

Иван Редкач Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Комментарии 2

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30 июня 2021г. 20:30
Интересно, кого интересует твое мнение, лучше расскажи как ты обосрался в последнем бою.
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30 июня 2021г. 20:19
Редкая, ты редкий мудак. Ещё и сыкун, как шавка гавкает из кустов. Ты обосрался в последнем бою, короче человек- гавно!!!!!
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