Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»

Иван Редкач и Теофимо Лопес / фото - TSN

Боксер-полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) поделился деталями своих отношений с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец признался, что, в случае реванша «Хай-тека» против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), он будет на стороне американца.

Я часто шучу, критикуя его и поддерживая. Он и его фанаты шуток не понимают.

Но если вдруг будет реванш Ломаченко – Лопес, то я только за Теофимо».